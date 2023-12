La parata di Maignan ha tenuto in vita il Milan

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La sfida tra Newcastle emetteva in palio la prosecuzione del cammino in Europa, forse addirittura in Champions League se fosse arrivato il risultato giusto in Borussia Dortmund-PSG. Di fronte due squadre in piena crisi e martoriate dagli infortuni. Gli inglesi erano reduci da due sconfitte e 7 gol subiti contro Everton e Tottenham, mentre ildalla rovinosa sconfitta interna contro il Borussia Dortmund, che l’aveva fatto precipitare all’ultimo posto del girone, e da quella forse ancora contro più dolorosa contro l’Atalanta a Bergamo, inframmezzate solo dalla vittoria contro il Frosinone. Senza più centrali difensivi di ruolo Stefano Pioli ha riproposto, in assenza di alternative, Theo Hernandez al centro della difesa in coppia con Tomori, mentre, più avanti, ha recuperato Leão e riproposto Reijnders come play davanti la difesa. Il ...