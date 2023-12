La paradossale guerra legale in nome di don Milani Causa contro la figlia di Gesualdi | “Ha pubblicato lettere del priore senza permesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) E’sull’eredità documentale di don Lorenzo, testi originali, fotografie, scritti vari, appunti inediti. Nell’anno del centenario il conflitto da tempo latente ai vertici della Fondazione è finito in tribunale: il presidente Agostino Burberi, ex allievo del sacerdote fiorentino, ha presentato una azione possessoria cautelare” con la quale ha “richiesto l’immediato reintegro” del materiale archivistico rimasto in possesso di Sandrae Carla Carotti, rispettivamentee vedova dell’ex presidente della Fondazione, Michele, anche lui cresciuto a Barbiana insieme al fratello Francuccio. La contesa tra Burberi (seguito da una buona rappresentanza della fondazione) e(che è vicepresidente) andava avanti ormai da ...