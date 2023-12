La mia amica Mila e la sua Anna Magnani | per loro posso redimermi dal mio rapporto col teatro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Vi devo confessare una cosa tremenda: come spettatore ho un bruttocon il. So che ilè una delle forme più gloriose della cultura, pensiamo solo ai tragici greci o a Shakespeare, eppure io ami sento quasi sempre male, sono in tensione, ho paura che gli attori sbaglino le battute, che inciampino, che abbiano crisi di panico, che perdano i sensi o addirittura che ci lascino la pelle sul palcoscenico (morire in scena), aanche il mio corpo è in ansia, il mio intestino è un concerto di borborigmi e sudo, non riesco a stare tranquillo, non mi rilasso, non riesco a dimenticarmi e a perdermi nella rappresentazione, ilnon mi cattura, mi fa stare sul chi va là, sarà che ho paura della vita, dell’imprevedibilità, mentre al cinema è tutta un’altra ...