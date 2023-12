La mancia pre-elettorale di Nardella | scoppia il caso che imbarazza il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Non ci permetteremo mai di scrivere che Dariofa marchette elettorali al Comune di Firenze; non se lo merita. Anche perché, poverino, un giorno deve combattere contro gli ecologisti che gli sporcano le mura di casa; il giorno dopo gli tocca insorgere contro Salvini e i sovranisti europei. E gli vuoi togliere la soddisfazione di elargire quattrini ai dipendenti comunali? È un genio il primo cittadino di Firenze ed è giusto scriverlo senza starci troppo a pensare su. Certo, sefosse stato di destra il dubbio sulle regalie che stiamo per raccontarvi ci sarebbe venuto; ma trattandosi di un compagno della migliore specie è certo che le sue virtù non possono essere paragonate ai peggiori vizi altrui. CUORE D'ORO È un generoso e i soldi che trova in cassa – in questograzie all'odiato governo di destra - li deve ...