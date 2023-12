La mamma di Greta Rossetti attacca la figlia | “Ha sbagliato al GF | non la difendo”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Marcella Bonifacio, che di recente ha avuto un piccato botta e risposta sui social con Ciro Petrone, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni su sua. Quest’ultima si trova attualmente nella casa del Grande Fratello con Perla Vatiero, mentre Mirko Brunetti è stato eliminato. La donna, però, invece di difendere a spada tratta sua, ha detto delle cose alquanto inaspettate. Ecco cosa non è piaciuto a Marcella di suaal GF La madre dista sollevando un bel polverone al di fuori della casa del Grande Fratello. Se suasta facendo il possibile per mantenere un profilo basso, lo stesso non può dirsi di lei. La donna, infatti, sin dal primo momento è apparsa ...