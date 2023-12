La Lazio ci prova | ma con l’Atletico c’è poco da fare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) I biancocelesti romani ce l’hanno messa tutta, tutta l’energia rimastagli nelle gambe giocando due partite a settimana, conriposo e pochi degni sostituti. E battereMadrid a Madrid, che in casa perde raramente, era solo un sogno. Battuta per 2-0 dagli spagnoli di Simeone, lasi consola qualificandosi al secondo posto nel girone di Champions League, aspettando di vedere con chi si incontrerà tra le prime degli altri gironi. La partita di oggi non è stata noiosa, ma è stata decisa sùbito, al 6’ minuto, da un gol di Griezmann con un preciso destro su passaggio di Lino. Vista l’aria che tirava, bisogna riconoscere che i laziali hanno fatto il possibile per recuperare lo svantaggio, ma inutilmente. A complicare le cose, al 40’, dopo vani e coraggiosi tentativi di Zaccagni, Guendouzi, Pedro e Immobile, è arrivato il ...