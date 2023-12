La Juventus sbarca su Threads | “Ancora una volta protagonisti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Lasu, la nuova piattaforma social di Meta che è stata attivata anche per l’Italia a partire da mezzogiorno di oggi, giovedì 14 dicembre: “Una nuova frontiera per la comunicazione digitale che vedrà laprotagonistaunacon l’obiettivo di ingaggiare un numero sempre più ampio di follower che si andranno ad aggiungere a un ecosistema di quasi 160 milioni tra tutte le piattaforme principali”, si legge in una nota dei bianconeri, che ricordano come siano già il primo brand italiano su Facebook, Instagram e TikTok. SportFace.