La guerra dei chip tra Usa e Cina è arrivata al momento della verità

Come Orbán divenne il "mini - Putin dei Carpazi"

KIEV - A ottobre Viktor Orbán è stato il primo leader occidentale a stringergli la mano, quando su Vladimir Putin pendeva già un mandato d'arresto internazionale per crimini diin Ucraina. E anche se le bombe russe cadono notte e giorno sul Paese di Volodymyr Zelensky , l'autocrate ungherese non ha mancato occasione di dimostrare la sua incrollabile lealtà al Cremlino.

Nell’anno della guerra sono aumentati a 56. A ottobre, dopo aver stretto la mano a Putin, Orbán si è sentito in dovere di dichiarare che “l’Ungheria non ha mai voluto scontrarsi con la Russia”. Come ...

Nel 2023 la guerra in Ucraina ha fatto schizzare il prezzo del Gas e raffreddato le case degli italiani. L’inflazione ha strozzato i carrelli della spesa. L'aumento dei tassi d’interesse ha reso ...