La grande sete dell' Intelligenza artificiale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da OpenAI a Microsoft, a Google. Le Big tech hanno bisogno di server sempre più potenti per il funzionamento dei nuovi sistemi. Ma cresce, per raffeddarli, anche il consumo di acqua. Così la rivoluzione digitale va a pesare sull’ambiente. Ha decretato la fine prossima ventura dei motori endotermici, ha lanciato una crociata contro gli imballaggi anche se riciclati, ha messo al bando la plastica, ha invaso le città di pannelli fotovoltaici e le campagne di pale eoliche, ma non una parola sulla tecnologia digitale. Anzi per Bruxelles, tutto ciò che corrisponde a questo aggettivo è buono e giusto. Forse perché il web non emette fumi tossici o non disbosca le foreste o non riversa liquami negli oceani. Ma le Big tech non sono affatto rispettosi’ambiente. L’ultima frontiera, l’(Ia), ha un impatto ambientale, ...