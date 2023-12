“La gente soffre la fame | l’acqua è ormai un lusso Nessuno interviene mentre qui contiamo i morti” | la testimonianza dal sud di Gaza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Un disastro inimmaginabile: le persone soffrono la, e anche andare in bagnoè diventato unperché non c’è più acqua. È peggio di un terremoto, peggio di un vulcano”. Così Sami Abu Omar, coordinatore del centro di scambi culturali Vik di, descrive le condizioni della popolazione sfollata nel sud della Striscia di. Con l’inizio dell’assedio della città meridionale di Khan Younis, la seconda più grande della Striscia dopoCity, Sami Abu Omar è stato costretto a lasciare la sua abitazione insieme ad altre migliaia di persone. Il suo palazzo ora è stata occupato dai cecchini di Tel Aviv. “Abbiamo camminato per 14 chilometri a piedi. Le persone non avevano niente, solo quello che indossavano. Siamo arrivati a Rafah, ma qui non c’è più un posto: è tutto pieno ...