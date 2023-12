La forza rigenerante dei rituali 

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È Natale, è vero. Le cose da fare sono tantissime. La corsa ai regali, gli addobbi da terminare, gli amici da vedere, i pranzi e le cene da creare e preparare. A volte sembra di non avere tempo, di rincorrere un qualcosa senza arrivare poi mai alla metà. Il Natale può essere fonte di stress, è inutile negarlo. Perché durante le feste, ci ritroviamo spesso sommersi da un turbinio di acquisti, preparativi e socialità. Eppure dovrebbe essere quel momento dell’anno che ci ritagliamo per stare un po’ con noi stessi, con gli affetti e con ciò che ci fa stare bene. Dovremmo metterlo nella lista dei buoni propositi: a Natale ci si deve prendere del tempo per le cose che amiamo e le persone che ci fanno stare bene. Provarci in fondo non costa nulla, nonostante l’epoca contemporanea ci spinga sempre verso un andirivieni di attività infinite che ci fanno arrivare a fine giornata stremati e senza ...