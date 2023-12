La Camera Usa autorizza l' indagine per l' impeachment di Joe Biden

(Di giovedì 14 dicembre 2023) 'Invece di fare di tutto per contribuire a migliorare la vita degli americani - ha proseguito- i repubblicani si concentrano sull'attaccarmi con bugie . Invece di dedicarsi al lavoro urgente ...

La Camera Usa autorizza l'indagine per l'impeachment di Biden

La Camera del Congresso degli Stati Uniti ha autorizzato l'indagine di impeachment sul presidente Joe Biden, con tutti i repubblicani che si sono schierati a ...

Fino a questo momento la maggioranza repubblicana alla Camera non aveva i numeri sufficienti per riuscire ad aprire in modo formale una inchiesta sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ...