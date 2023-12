La camera dei rappresentanti apre un’inchiesta per la destituzione di Biden

Biden, sì a impeachment: Camera Usa autorizza l'inchiesta

LaRappresentanti degli Stati Uniti ha votato per formalizzare l'autorizzazione all'inchiesta di impeachment di Joe Biden, con un voto puramente formale che mette però a verbale il sostegno ...

Manovra, i mugugni dei deputati con poche ferie: «Al lavoro, ma come spettatori» Corriere Roma

Sì della Camera USA a indagine formale di impeachment contro Biden

Washington, 14 dic. (askanews) - Una nuova grana giudiziaria sulla campagna elettorale americana. La Camera dei Rappresentanti, guidata dai repubblicani, ha votato per avviare un'indagine formale di i ...

Affitti brevi, cedolare secca "jolly" al 21 e non al 26% ma solo per un appartamento: come funziona

Dal quinto in poi invece il proprietario/locatore diventa imprenditore e quindi non ha più la possibilità di utilizzare la cedolare secca e con obbligo di apertura della partita Iva, l'iscrizione in ...