La Camera americana ha autorizzato l’indagine per impeachment contro Joe Biden

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Poco prima della pausa natalizia, i Repubblicani delladegli Stati Uniti hannopernei confronti del presidente Joe. La risoluzione per aprire ufficialmente una inchiesta parlamentare per la raccolta di proveha ricevuto 221 voti a favore e 212 voti contrari. I repubblicani vorrebbero provare che, prima di arrivare alla Casa Bianca, Joeabbia usato la sua carica di vice di Barack Obama per facilitare gli affari della sua famiglia. Questo voto in realtà cambia poco, ma avvicina i repubblicani a un possibile voto per l’dil’anno prossimo, a pochi mesi dalle elezioni del novembre 2024. E certamente questo sarà un tema di discussione ...