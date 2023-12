La Bce non illude sui tassi | ma dagli Stati Uniti arriva una buona notizia

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Poteva essere una piccola festa, ma così non è stato. Per l’Italia, che il prossimo anno spenderà poco meno di 90 miliardi di interessi per finanziare il proprio debito pubblico sempre più vicino ai 3 mila miliardi, sarebbe stato un bel regalo di Natale poter leggere, tra le parole di Christine Lagarde, una possibile retromarcia monetaria sui. Perché se oggi Roma paga così tanto per assicurarsi la sostenibilità del debito, è anche a causa dei dieci rialzi consecutivi per mano della Banca centrale europea, che hanno portato il costo del denaro al 4,50% nella zona euro. Non è certo un caso che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, stia lottando furiosamente in Europa per sganciare la spesa per gli interessi dal deficit, nell’ambito dei negoziati per il nuovo Patto di stabilità (qui l’intervista all’economista Domenico Lombardi). E invece no. La Bce ha ...