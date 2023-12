La Bce lascia invariati i tassi Ma frena sul primo taglio | “Resteranno su livelli restrittivi per un tempo sufficientemente lungo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso – come già la Fed e la Bank of England – di mantenerei tredi interesse di riferimento. Quello sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4% e quello sui prestiti marginali al 4,75%. È la seconda pausa consecutiva nel ciclo di rialzi cominciato a luglio 2022. Nella nota che annuncia la scelta l’Eurotower osserva come “l’inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare unraneo incremento nel breve periodo”. Ma dovrebbe “ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025”. Gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva “si collochi in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel ...