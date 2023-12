La Bce lascia i tassi invariati

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La decisione era scontata, ma non per questo meno ricca di conseguenze. La Bce nella riunione di oggi, l’ultima di quest’anno e decisiva per comprendere le future mosse di Francoforte, hatod’interesse, che rimangono quindi ai massimi fissati lo scorso 14 settembre: isulle operazioni di rifinanziamento principali restano al 4,50 per cento, quelli sui rifinanziamenti marginali al 4,75 e il tasso di deposito al 4 per cento. Sui prossimi passi di politica monetaria, il board guidato da Christine Lagarde resta prudente: “L’inflazione – si legge nel comunicato diffuso al termine del vertice – pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo”. E nonostante l’“ulteriore flessione”, le pressioni interne rimangono “elevate” per ...