La Bce lascia i tassi invariati Borse in rialzo | Milano frenata dalle banche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Francoforte segue la Fed edi interesse, la banca centrale Usa ha aperto a tre tagli deinel 2024. Azionario inma il comparto bancario rallenta il Ftse Mib. Spread in calo, crolla il rendimento del BTp decennale. Euro insul dollaro recupera quota 1,09. In corsa il prezzo del petrolio

BCE lascia tassi invariati, rivede al ribasso stime inflazione

Come da attese del mercato, la Banca centrale europea () ha lasciato i tassi fermi per la seconda riunione consecutiva. Il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento "si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo ...

La Bce lascia i tassi invariati. E avverte: “L’inflazione tornerà a crescere nel breve periodo” la Repubblica

BCE lascia tassi invariati, rivede al ribasso stime inflazione LA STAMPA Finanza

La Bce lascia i tassi d’interesse invariati e taglia le stime dell'inflazione

Investing.com – Come prevedevano i mercati, dopo Fed e Boe anche la Bce ha deciso di non aumentare la stretta monetaria. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle ...

Bce: taglia stime inflazione per 2023 e 2024, nel 2025 torna al target

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Le nuova proiezioni per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema che accompagnano la decisione della Bce di tenere i tassi fermi mostrano come ...