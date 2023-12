(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nickè "dia tennis" . Il tennistao pare intenzionato a gettare definitivamente la spugna dopo una lunga assenza per infortunio. Sperava di tornare a gennaio per gli ...

Kyrgios, la rinuncia agli Australian Open e il crollo: 'Sono stanco, non ho più voglia di giocare'

"Devo continuare perché ho ancora molto da dare, ma non ho più voglia di giocare ", ha dettodurante On Purpose with Jay Shetty. "Sono stanco. Ho subito tre interventi chirurgici . Ho solo 28 ...

Kyrgios, la rinuncia agli Australian Open e il crollo: "Sono stanco, non ho più voglia di giocare" Tiscali

Nick Kyrgios rinuncia agli Australian Open 2024: "Mi serve più tempo" Eurosport IT

Kyrgios, la rinuncia agli Australian Open e il crollo: "Sono stanco, on ho più voglia di giocare"

Il tennista australiano tormentato dagli infortuni ha saltato tutti gli Slam del 2023: 'Ho subito tre interventi chirurgici' ...

Lo sfogo Kyrgios: «Sono esausto, non voglio più soffrire»

«A essere onesto, se dipendesse solo da me, non vorrei più giocare»: così ha dichiarato Nick Kyrgios, definendosi «esausto» dopo i tre interventi chirurgici subiti negli ultimi anni.