Joe Biden | ok all’impeachment | «Ha mentito al popolo americano sul figlio e l’Ucraina»

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La Camera degli Stati Uniti ha autorizzato l’indagine per impeachment nei confronti di Joe. La risoluzione per formalizzare l’inchiesta ha ricevuto 221 voti a favore e 212 voti contrari. Il presidente ha reagito accusando i repubblicani di «perdere tempo in acrobazie politiche senza fondamento». L’accusa nei confronti diè di aver usato la sua influenza quando era vicepresidente di Barack Obama (tra 2009 e 2017) per permettere ai suoi figli di fare affari d’oro in Cina e in Ucraina. E di avereagli americani durante l’ultima campagna elettorale, visto che aveva detto che la sua famiglia non aveva ricevuto un dollaro dalla Cina. Secondo le commissioni di indagine invece la famiglia avrebbe ricevuto un totale di 15 milioni di dollari da aziende e governi stranieri. Il ruolo di Hunter I soci invece ne avrebbero ...