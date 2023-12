Jenna Ortega seduce e ricatta Martin Freeman nel thriller erotico Miller' s Girl

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una storia ambigua che vede coinvolti la studentessae l'insegnantenel trailer di'ssi reinventa seduttrice nel trailer del's, dove prende di mira il suo insegnante. La star de Lo Hobbit interpreta ildel titolo, un insegnante che rimane invischiato con la talentuosa studentessa Cairo (), che lo attira in un gioco di obbligo o verità dando vita a un sinistro ricatto. Come svela la sinossi di's, una giovane scrittrice di talento () si imbarca in un'odissea creativa ...