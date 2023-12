Jane Birkin | la musa di Michelangelo Antonioni | ”Blow – up” e la prima scena di nudo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023)nasce a Londra il 14 dicembre del 1946, e muore nel luglio di quest’anno. Come ben noto ha lavorato per tutta la vita come attrice, cantante e regista. Ha iniziato a lavorare fin da giovanissima come attrice, e sempre molto giovane ha sposato John Barry con cui ha avuto Katy Barry, la suafiglia, deceduta nel 2013.deciderà di raccontare tutta la sua vita in due libri autobiografici. Il primo, uscito nel 2018, è Munkey Diaries, e parla degli anni che vanno dal 1957 al 1982. Munkey, racconterà, era una peluche che aveva con sé da quando aveva compiuto 11 anni. Il secondo libro, uscito nel 2019, si intitola Post Scriptum, continua il racconto di Munkey Diaries, narrando degli anni che vanno dal 1982 al 2013, quest’ultimo anno particolarmente difficile, per la perdita della ...