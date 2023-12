It’s REAL… it’s DAMN REAL!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il momento della notorietà… è stata questa la frase che ha chiuso lo scorso appuntamento con il blog a tema TNA e mentre il tempo continua a scorrere e continuiamo quindi ad avvicinarci al fatidico ritorno del brand, saliamo nuovamente sulla macchina del tempo per ripercorrere un altro momento del passato che ha scritto la storia di una delle federazioni più affascinanti e controverse della storia. Samoa Joe è sul ring con Mike Tenay e il titolo mondiale NWA per pretendere non solo una shot, ma l’intero main event in vista di Bound For Glory, poi le luci si spengono, il pubblico impazzisce, il tavolo di commento attraverso la voce di Don West si chiede cosa stia succedendo, una strana theme song parte e… KURT ANGLE IS IN DA HOUSE! I rumors si rivelarono esatti e, dopo i debutti di Christian Cage e Sting, ecco arrivare il nuovo innesto, quello per molti più grande perché ...