Italia leader nell’industria del riciclo Tutti i numeri

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tra i Paesi dell’Unione europea, l’si confermaneldei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio. Il tasso diha raggiunto il 72%, a fronte di una media europea del 58%, con punte di eccellenza negli imballaggi: 10 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi riciclate nel 2022, ben al di sopra del target del 70% previsto dalle direttive europee al 2030. Ma non ci può sedere sugli allori. Per dare attuazione alla transizione verso una compiuta economia circolare il nostro Paese deve fare ulteriori passi avanti nel, importante sia per la competitività internazionale che per ridurre gli impatti climatici e ambientali. Anche perché ancora rimangono ritardi in alcune filiere, come, ad esempio, nei rifiuti elettrici e elettronici. Occorre, inoltre, rafforzare i mercati ...