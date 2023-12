(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ladiad Hamas a"più di". Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Yova Gallant, al consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, in ...

Israele dice no al cessate il fuoco: 'La guerra a Gaza durerà più di qualche mese'

"Hamas è un'organizzazione terroristica che si è costruita nell'arco di un decennio per combattere, e ha costruito infrastrutture sopra e sottoterra e non è facile distruggerle. Richiederà un ...

Israele–Hamas: scontri con l'esercito, tre palestinesi uccisi a Jenin Sky Tg24

Guerra Israele-Hamas: le ultime notizie TGLA7

Israele-Hamas, portavoce governo Tel Aviv: "Noi isolati Maggior parte mondo ci sostiene"

Israele non rischia di trovarsi isolata a livello internazionale, come sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma anzi come affermato dal capo della Casa Bianca nella stessa dichiarazion ...

La guerra di Israele ad Hamas a Gaza durerà «più di qualche mese». Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Yova Gallant ...