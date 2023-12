iPhone | con iOS 17 3 sarà ancora più difficile accedere a telefoni rubati

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Apple sta pianificando di implementare un livello aggiuntivo di sicurezza, facoltativo ma altamente efficace, per gli. Questo nuovo strato di protezione, noto come "Protezione dispositivo rubato",sperimentato nella sua fase beta nell'aggiornamento iOS 17.3, con la collaborazione degli sviluppatori. L'obiettivo di questa misura è di prevenire azioni illecite, come la modifica