“Io | picchiato in strada e nessuno mi ha soccorso Aiutatemi a identificare il mio aggressore”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Bergamo. “Non mi era mai capitata una cosa del genere. Chi mi ha aggredito, invece, sembrava un verore. Ci scommetto: non era la prima volta che metteva le mani addosso a qualcuno”. A parlare è Matteo (evitiamo di scrivere il cognome per tutelarlo), 23enne di Bergamo. Mercoledì 13 dicembre, intorno alle 16, racconta di essere stato aggredito e preso a pugni in via Autoa Bergamo, dopo un banale diverbio con un ragazzo italiano sui 30-35 anni, ipotizza lui, alla guida di un furgone da lavoro. Matteo era al volante della sua Dacia Sandero, all’altezza della rotonda davanti al ristorante Farina&Co. “Ho visto il furgone arrivare a tutta velocità, un modello Fiat Fiorino bianco. Mi ha tagliato la, ho frenato e iniziato a suonare il clacson. Poi l’ho sorpassato, perché il ragazzo alla guida stava rallentando e mi ...