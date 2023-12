Intervento salva vita di chirurgia vascolare al Monaldi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn delicatissimodi protesi per aneurisma toracoaddominale è stato effettuato presso l’Unità operativa complessa didell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dall’equipe medica e infermieristica diretta dal professore Bartolomeo Di Benedetto, con il supporto anestesiologico del personale della terapia intensiva post operatoria, diretta dal dottor Antonio Corcione. Simona (nome di fantasia), una giovane donna di 39 anni, è giunta in ospedale in condizioni critiche, con una importante dilatazione dell’aorta toracoaddominale, il principale vaso sanguigno che porta il sangue dal cuore al resto del corpo, complicata da importanti lesioni sia a livello toracico che intestinale e, inoltre, con un interessamento dei vasi sanguigni addominali e renali. Una condizione medica estremamente ...