Inter | risultati di inizio stagione in linea con le richieste per Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Siamo ormai al termine del 2023 e sempre più vicini alla fine del girone di andata di Serie A 2023/24. L’disi gode la vetta del campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions League. CAMPIONATO – Come dichiarato dagli stessi componenti della società nerazzurra l’obiettivo primario per l’è la vittoria del tanto atteso ventesimo scudetto. Le forze della rosa di Simonesi concentrano tutte sul campionato, dove c’è da staccare in classifica una Juventus sempre più in pressing asfissiante a -2 punti. I bianconeri senza giocare le coppe europee hanno molto più tempo a disposizione per recuperare le energie fisiche e mentali. Domenica ad attendere l’ci sarà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, forte deiottenuti in Champions League, che ...