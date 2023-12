Inter, rischio operazione per Cuadrado: le condizioni

Commenta per primo Juan Cuadrado rischia di restare fermo a lungo. Il laterale colombiano da tempo convive con un problema fisico che lo tormenta. E ora l'starebbe pensando a una drastica soluzione: l'operazione, che lo costringerebbe a uno stop considerevole, ma che risolverebbe, in via definitiva, la problematica al tendine d'Achille.

I nerazzurri potrebbero tornare sul mercato a gennaio per rafforzare la corsia di destra. Cuadrado, infatti, non offre garanzie e potrebbe operarsi per risolvere il problema al tendine d'Achille con ...