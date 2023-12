Inter | Inzaghi e il ‘fallimento’ alternativo! Alziamo bandiera bianca

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’ha brillantemente superato il girone di Champions League approdando agli ottavi da imbattuta e con due turni di anticipo. Eppure oggi si leggeva addirittura di parziale fallimento per. E il tutto all’indomani dell’eliminazione del Milan di Pioli, retrocesso in Europa League. Qualcuno forse intende la parola fallimento in maniera differente, ma il tecnico nerazzurro ha imparato bene l’arte del rispondere sul campo FALLIMENTO INCOMPRENSIBILE – L’è approdata, per il terzo anno consecutivo, agli ottavi di Champions League. Lo ha fatto da imbattuta, con due turni di anticipo e quasi sempre con un ampio turnover, ma non da prima in classifica. E proprio questo sarebbe il parziale fallimento di Simone(che tra le altre cose è primo in campionato con numeri che parlano piuttosto chiaro). Sì, oggi ...