Inter in Champions League | chi evitare e chi ‘preferire’ agli ottavi di finale

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023)alle prese con un sorteggio non molto agevole inma l’importante è aver ottenuto l’accessodi. La preoccupazione nel pescare la squadra di Inzaghi sarà soprattutto degli altri. E ci sono sette combinazioni, dalla peggiore alla migliore PROSSIMO AVVERSARIO – L’Obiettivo stagionale con la O maiuscola è un altro ma nel frattempo l’inizia a sfogliare la lista dei potenziali avversarididiin attesa del sorteggio. Sei possibili destinazioni in tre Paesi diversi. Si parte dalla Spagna: Barcellona o la Capitale sia per l’Atletico Madrid sia per il Real Madrid, che è la spagnola da. ...