(Di giovedì 14 dicembre 2023)annuncia ufficialmente la disponibilità e i modelli dei processoriper notebook basati sulla nuova architettura Meteor Lake. Promettono autonomia,ligenza artificiale e prestazioni, soprattutto in ambito grafico....

AI Everywhere, ufficiali i processori Intel Core Ultra e Xeon di 5a generazione

Come da programma, in occasione dell'evento AI Everywere il CEO diPat Gelnsiger ha annunciato processoriUltra con architettura Meteor Lake, al debutto sui laptop ma destinati anche a futuri desktop compatti, assieme ai nuovi processori Xeon di quinta generazione. Inoltre ha mostrato per la ...

Intel Core Ultra ufficiale: parte la sfida di Intel a ARM e Apple Silicon DDay.it

Intel Core Ultra: disponibile da oggi la nuova gamma di processori per laptop, notebook e ultrabook Multiplayer.it

Lenovo IdeaPad Pro 5i 14 e 16 rinnovati con l'hardware Intel Meteor Lake e Arc

Lenovo ha aggiornato IdeaPad Pro 5i con hardware Intel di ultima generazione. È configurabile con un processore Intel Ultra 9 e una GPU GeForce RTX 4050/Intel Arc. I prezzi partono da 1.149 dollari, c ...

Intel Core Ultra: disponibile da oggi la nuova gamma di processori per laptop, notebook e ultrabook

Intel ha ufficializzato la prima generazione di processori Intel Core Ultra, i nuovi potenti SoC che troveremo nei prossimi laptop e notebook.