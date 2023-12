Innovazione | ecco Hairemi | un progetto di Protom per l’Agenzia Spaziale Europea

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Martedì 12 dicembre, presso il Liceo Giordano Bruno di Arzano, ha preso il via la sperimentazione pilota prevista nell’ambito delinnovativo, realizzato daperin collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ilsviluppa un sistema di simulazione per il canottaggio, un vogatore innovativo che adotta una tecnologia aptica( spiegare …) ed è connesso ad un ambiente virtuale multiplayers. Il sistema è costituito da un vogatore, che si differenzia, rispetto agli altri dispositivi sul mercato per l’implementazione di vere e proprie leve che imitano i remi delle imbarcazioni da canottaggio, e la verasta nell’applicazione della tecnologia ...