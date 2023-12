Indagato per falso Sergio Alfieri | chirurgo del Papa | “Risultava in sala operatoria mentre era ai convegni”

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023)inquando in realtà era presente ae riunioni interne all’ospedale. Questa l’accusa adiFrancesco al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Secondo quanto riporta La Stampa,è finito nel registro degli indagati della procura di Roma con l’accusa diin atto pubblico: avrebbe firmato il registro degli interventi operatori ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti. All’origine dell’inchiesta, secondo il quotidiano, un esposto del 9 febbraio scorso che dava voce ai malumori ind’attesa. L’accusa, inoltrata ai vertici del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) dei carabinieri, era che...