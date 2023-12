“Indagato per falso il chirurgo che ha operato il Papa Risultava in sala operatoria | ma faceva visite private”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Essere inria e contestualmente a un convegno o impegnato in una visita privata. Sono le contestazioni, secondo quanto riporta La Stampa, a Sergio Alfieri – ildel Policlinico Gemelli che haper due volteFrancesco. Il medico è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma con l’accusa diin atto pubblico. Lo specialista, stando alle indagini del Nas che hanno sequestrato cartelle cliniche e già raccolto testimonianze, avrebbe firmato il registro degli interventiri, ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti. Secondo il quotidiano di Torino, all’origine dell’inchiesta c’è un esposto del 9 febbraio scorso consegnato ai vertici investigativi del Nas che dava voce ai malumori perché Alfieri avrebbe ...