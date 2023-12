Indagato il chirurgo di Papa Francesco | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023)ildi. L’accusa sarebbe di falso in atto pubblico, ma lo specialista si dice sereno Una bufera si è abbattuta suldi, Sergio Alfieri, e sul Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Secondo l’accusa, il professionista avrebbe firmato il registro degli interventi operatori, ma in molti casi non sarebbe stato lui a operare i pazienti. Per questo motivo ilè stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma con l’accusa di falso in atto pubblico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, tutto sarebbe partito da un esposto ai Nas del 9 febbraio scorso. L’inchiesta sarebbe partita in seno alle lunghe liste di attesa. Dalle indagini sarebbe poi emersa una sorta di sistema ...