Indagato il chirurgo del Papa | chi è Sergio Alfieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023), ilche, in due occasioni, ha operatoFrancesco, èdalla procura di Roma con l’accusa di falso in atto pubblico., secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, avrebbe firmato il registro degli interventi operatori, ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Le indagini sono partite da un esposto presentato lo scorso 9 febbraio ai Nas che raccoglieva i malumori registrati nelle sale d’attesa. I carabinieri hanno acquisito dalla direzione sanitari cartelle cliniche e faldoni sia cartacei sia digitali.ildel, la difesa “Il professor, la cui levatura personale e professionale è nota ...