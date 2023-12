(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Porto, grazie al 5 - 3 sullo, ha staccato il pass per gli ottavi di Champions League. Ma la rete del momenteno pareggio siglata da Sikan, ha scatenato le polemiche. Al 29' il Porto si ...

Incredibile a Oporto: lo Shakhtar segna con gli avversari fermi

PORTO (PORTOGALLO) - Una notte Champions splendida per i tifosi del Porto, che grazie al 5-3 sullo Shakhtar ha staccato il pass per gli ottavi, non senza qualche brivido. Se infatti la squadra di ...

I francesi per 26' rischiano di essere eliminati poi pareggiano (1-1) a Dortmund e passano. Fanno festa anche i lusitani che vincono (5-3) lo scontro diretto ...