Incidente da incubo | pullman di linea finisce fuori strada | decine coinvolti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un gravesi è verificato lungo laprovinciale 9 nella frazione Cascina Bianca di Torrevecchia Pia. Undidella compagnia Autoguidovie, in viaggio da Milano a Belgioioso, è uscito diribaltandosi in un fosso. L’è avvenuto intorno alle 16.20, provocando il ferimento di quindici passeggeri. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sono feriti gravi. Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo, un indicatore di media gravità. Le squadre di soccorso del 118 sono intervenute tempestivamente per prestare assistenza ai feriti. Sul luogo dell’sono giunte anche numerose squadre dei vigili del fuoco dai comandi di Pavia, Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. I ...