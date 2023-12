Incidente choc in autostrada | maxi tamponamento | 16 morti | numerosi feriti e auto in fiamme

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Almeno sedici persone sono morte e altre sei sono rimaste gravemente ferite dopo un violentoche ha coinvolto diciassette veicoli, tramobili e mezzi pesanti, su un’. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, sembra che l’sia stato causato da un mezzo pesante che ha tamponato un’che ha causato un. Come detto, sedici persone sono decedute mentre altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Sul luogo delsono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del pronto soccorso per soccorrere le persone rimaste coinvolte. Schianto sulla provinciale tra più mezzi, ambulanze e vigili del fuoco sul posto: traffico in ...