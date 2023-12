(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sono una trentina iin partenza dall’diper unche si è verificato nel pomeriggio sulla pista. Lo rende noto l’svizzero. Non ci sono feriti. Tra idue per, quello di Ita Airways che sarebbe dovuto partire alle 18 e 55 e quello di Easy Jet il cui decollo era previsto per le 20 e 30. La pista è stata chiusa temporaneamente per una durata di almeno due ore, afferma all’Adnkronos l’di. A causare l’sarebbe stata l’uscita di pista di un aereo privato durante un atterraggio. L’aereo, rileva 20 Minutes, si sarebbe “impantanato”. Operazioni di soccorso ...

Incidente aeroporto Ginevra, annullati 30 voli: anche due per Roma

Incidente in pista a Ginevra, aeroporto chiuso e voli sospesi: cosa è successo ilGiornale.it

Voli sospesi e aeroporto chiuso a Ginevra per incidente aereo

L’ aeroporto di Ginevra comunica la chiusura e lo stop dei voli aerei per disagi alle operazioni aeroportuali. A causa di un incidente operativo le piste sono temporaneamente chiuse. Non sono stati ...

