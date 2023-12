Incendio ospedale Tivoli | Rocca | “Riaprirà in minimo 4 mesi”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Dopo l'all'diecco quali saranno i tempi di riapertura. Tutto dipende, spiega il governatore della Regione Lazio Francesco, "dal dissequestro". "Stiamo rientrando nelle aree, ma vanno fatti i lavori, anche sull'impianto elettrico. Per rendere di nuovo funzionale l'ci vorranno dai 4 ai 6". "I servizi ambulatoriali e amministrativi potranno riprendere a breve – ha aggiunto – ma per qualche mese dovremmo fare a meno di quella struttura", ha aggiunto alla conferenza stampa dopo la giunta straordinaria in materia sanitaria. Centosettantotto posti letto per consentire l’efficiente e il tempestivo trasferimento dei pazienti dai pronto soccorso degli ospedali dell’azienda ospedaliera-universitaria ...