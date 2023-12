Inaugurata la mostra “Le Mura nella Storia” del Museo delle Storie di Bergamo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il 1° dicembre scorso, ildel Cinquecento, nel meraviglioso Palazzo del Podestà, in Piazza Vecchia, a, ha aperto le porte a una straordinaria esposizione: “Le. Tesori di una città-fortezza del Rinascimento”. L’evento è stato un trionfo di curiosità, elettricità, entusiasmo e soddisfazione, con una partecipazione attenta di una folta platea. La, frutto di anni di ricerca archivistica, è un tributo alle maestranze che, con passione e zelo, hanno contributo alla costruzionevenete di, diventate patrimonio UNESCO nel 2017. I protagonisti di questa impresa, dai promotori agli architetti, dai progettisti ai manovali, sono stati messi in luce insieme agli strumenti di lavoro ...

Palazzo del Cinema, la Giunta approva interventi per oltre 9 milioni di euro

Solo pochi mesi fa era statala nuova Sala Perla all'ex Casinò del Lido di Venezia, alla ... in particolare dell'area legata alladel Cinema, per farla diventare uno spazio che potrà ...

Inaugurata la mostra 'Scarpe rosse' - Fermo il Resto del Carlino

Il Giardino di notte di Giulio Saverio Rossi alla mostra Cantica 21 a Praga LA NAZIONE

Una mostra per ricordare il fotografo del paese: ecco l’iniziativa della Croce Rossa

Magliano in Toscana (Grosseto). Domenica 17 dicembre, alle 10.30, sarà inaugurata, nella sede della Croce Rossa di Magliano in Toscana, in via XXIV Maggio, una mostra fotografica per ricordare il ...

"Sono matite nel mio cilindro": in mostra alla Bassani le illustrazioni di Manuela Santini

Dove sei: Homepage > Lista notizie > "Sono matite nel mio cilindro": in mostra alla Bassani le illustrazioni di Manuela Santini ...