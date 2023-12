In viaggio da soli | 10 consigli per un “solo travel” perfetto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Unè sempre una buona idea. Che si tratti di un weekend, un on the road o un tour organizzato, il brivido della scoperta resta invariato. Certo, il periodo organizzativo che precede il giorno della partenza, tra bagagli da preparare, percorsi da concordare ed esigenze diverse da prendere in considerazione, rischia di affievolire, almeno in parte, l’entusiasmo. Anche per questo motivo, da qualche anno stiamo assistendo alla crescita del fenomeno delling, il cosiddetto “viaggiare intaria”. A scegliere questa soluzione sono soprattutto i millenials, in particolare le donne. Complice il desiderio di autonomia e di non dover sottostare a bisogni e orari altrui, si opta per un’avventura senza accompagnatori, per esplorare in libertà e, con l’occasione, riscoprire il piacere di stare con se stessi. ...