In arrivo un anticiclone | nel weekend tempo mite

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - Il movimento di una saccatura depressionaria tra Europa e Mediterraneo fa affluire anche aria più fredda verso l'Italia. Temperature in calo nei prossimi giorni con valori anche di qualche grado sotto media entro l'inizio del terzodi dicembre. Nel fratperò tra Atlantico ed Europa occidentale si espanderà un vasto e robusto campo di alta pressione il quale poi dovrebbe condizionare ilanche sulla nostra Penisola nel corso della prossima settimana. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un generale miglioramento delle condizioni meteo nel corso dele anche un aumento delle temperature nella prima parte della prossima settimana con valori anche di 8 gradi sopra media. Profonde depressioni transiteranno intanto alle latitudini più settentrionali e con ...

Nella notte piogge inanche tra Campania e Molise. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord - Ovest e in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e sulla ...

Maltempo al centro-sud con neve fino in collina e un weekend con temperature sotto la media, poi cambia tutto e arriva il caldo. Queste le previsioni meteo per il weekend ormai vicino.

Perturbazione in transito: nelle prossime ore colpirà il Centro-Sud con pioggia e neve. In arrivo anche aria fredda e vento forte. Le previsioni meteo ...