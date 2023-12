Immigrazione clandestina | uno sporco business

Leggi su lortica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le indagini che la Procura di Ragusa ha aperto nei confronti della ONG italiana MEDITERRANEA, ci fa ancora una volta notare che l’in Italia è un enorme affare che fa girare centinaia di migliaia di euro, e che poco o nulla c’entrano con la solidarietà, ma è semplicemente una mangiatoia che alcuni loschi personaggi fanno sulla pelle degli immigrati. A capo della ONG MEDITERRANEA , proprietaria della nave MARE JONIO ci sono Luca Casarini, ex capo dei No Global al G8 di Genova e da anni agitatore di estrema sinistra, e Beppe Caccia, anche lui della rete antagonista di estrema sinistra e ammanicatissimo tuttofare con ricchi e potenti, ovviamente di sinistra, sempre alla ricerca spasmodica di soldi e di clandestini da portare in Italia. Ho sempre considerato l’attività delle ONG che operano nel Mediterraneo un orribile commercio di ...