Il veto al Patto di stabilità? Lo vuole Mario Monti

00:00 Buongiorno ai commensali. È uscito il mio nuovo libro Gli altarini della sinistra che potete acquistare qui! 00:30 Indagine sul chirurgo del Papa. 02:08 Migranti, stop dell'Albania, ma poi leggete il presidente della Corte costituzionale albanese e capite bene cosa è accaduto. 04:58 Ildella Meloni aldidiventa un caso, ma lo aveva chiestoal Senato. 07:12 Airbnb paga al fisco italiano. 09:50 Cop28, arriva l'accordo per la decrescita da phase out a transitioning out: questi so matti. 12:49 Cronaca, uccise padre violento e si becca il carcere. 13:38 Marina Berlusconi risponde a Carlo De Benedetti e Belpietro dice che lo aveva già scritto. 14:08 La follia di Davigo cucinata da Andrea Ruggieri sul Riformista.