Il terribile silenzio dei movimenti progressisti sulla protesta iraniana che è al fianco di Israele

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Impressionante la sedia vuota di Narges Mohammadi – ancora detenuta nel carcere Evin di Teheran, in pessime condizioni di vita – durante la cerimonia di assegnazione del Nobel per la Pace 2023. Così come impressionanti sono le due sedie vuote dei genitori di Masha Amini, la cui uccisione feroce fece esplodere il movimento “Donna, Vita, Libertà” durante la cerimonia di assegnazione del premio Sacharov del Parlamento Europeo. All’ultimo momento, in aeroporto i Pasdaran gli hanno impedito di partire. Uno sgarro odioso. Ancora più impressionante, però, nel momento in cui almeno le istituzioni si ricordano di rendere il giusto merito e omaggio al movimento iraniano, è il, la mancanza di solidarietà verso l’onda dida parte deifemministi ein Occidente. Il ...