Il Sofia Richie' s bun | l' acconciatura più virale e copiata del 2023

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nelil Sophia's è diventato l'hair look chic per eccellenza, da scegliere in occasioni formali, sui red carpet e ogni volta che i riflettori sono puntati su di sé. E ha dimostrato di essere anche a prova di reali, lo hanno sfoggiato Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover per le celebrazioni del Monaco National Day 202. Tra i le star che lo hanno copiato?